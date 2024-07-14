​Треугольник на трибуне - за финальным матчем Евро наблюдают как жена, так и любовница Кайла Уокера

Для английского защитника Кайла Уокера финальный матч чемпионата Европы превратился в двойной вызов - мало того, что надо защищаться от мобильных испанских нападающих, так и на трибуне сложилась деликатная для него ситуация.

Дело в том, что в Берлин прибыли не только супруга игрока по имени Анни, но и любовница Кайла по имени Лорин. Так что мысли Кайла заняты не только происходящим на поле, но и тем, чтобы не позволить женщинам увидеть друг друга.

Следить за событиями финального матча чемпионата Европы между сборными Испании и Англии можно при помощи нашей прямой онлайн-трансляции.