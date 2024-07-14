Гол Палмера испанцам позволил сборной Англии сравнять счёт

В финале чемпионата Европы по футболу вернулась интрига. Сборная Испании прилично прибавила после перерыва и повела после первой атаки во втором тайме и удара Нико Уильямса. Британцы же не так часто атаковали, но смогли сравнять на 73-й минуте. Передача с правого фланга в штрафную на Джуда Беллингема, который в касание отыграл чуть назад, и Коул Палмер сходу метров с 23 поразил левый нижний угол ворот противника.

1:1 на табло, и как минимум один гол сегодня точно увидим. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.