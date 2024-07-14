Названа причина замены Родри в перерыве финала Евро-2024

В воскресенье проходит финальный матч чемпионата Европы, в котором титул разыгрывают сборные Испании и Англии. В перерыве в составе «красной фурии» произошла замена в средней линии поля – вместо Родри на поле вышел Мартин Субименди. Как сообщает на своих страницах Marca, Родри понадобилась замена из-за травмы. Повреждение полузащитник получил по итогам случайного столкновения с Эмериком Лапортом.

Следить за финалом Евро-2024 можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Сборной Испании удалось открыть счёт на старте второго тайма после результативного удара от Нико Уильямса.