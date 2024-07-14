Англия пропускала первой во всех матчах плей-офф Евро-2024

В финале чемпионата Европы сражаются сборные Испании и Англии. В начале второго тайма «красная фурия» открыла счёт после гола Нико Уильямса, и теперь «три льва» пытаются отыграться.

Интересно, что сборная Англии во всех матчах плей-офф Евро-2024 пропускала первой. Команда Гарета Саутгейта ранее первой пропускала от Словакии (1/8 финала), Швейцарии (1/4 финала) и Нидерландов (1/2 финала). В каждом из предыдущих случаев «трём львам» удавалось отыграться и даже пройти дальше. Теперь англичане надеются на новый камбэк.

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