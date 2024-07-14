Кейна заменили после 60-й минуты финала Евро

Гарет Саутгейт уже после 60-й минуты финального мата Евро-2024 между сборными Испании и Англии заменил лидера и капитана «трёх львов» Гарри Кейна. Вместо форварда «Баварии» на поле появился нападающий бирмингемской «Астон Виллы» Олли Уоткинс. Уоткинс, напомним, забил победный гол в полуфинале текущего Евро в ворота сборной Нидерландов при счёте 1:1.

Напомним, что благодаря голу Нико Уильямса в начале второго тайма «красная фурия» вышла вперёд – 1:0. Ассистировал партнёру 17-летний Ламин Ямаль. К середине второго тайма испанцы продолжают лидировать, на табло 65-я минута.

Текстовая трансляция поединка доступна на нашем портале.