Только один игрок забивал в финале Евро будучи моложе Нико Уильямса

Вечером воскресенья в Берлине в финале Евро-2024 сошлись сборные Испании и Англии. В начале второго тайма счёт точным ударом Нико Уильямса открыла «красная фурия».

Как сообщает Opta Sports, только один игрок забивал в финале Евро будучи моложе Нико. Это был 20-летний на тот момент итальянец Пьетро Анастази в далёком 1968 году.

Напомним, что следить за событиями матча можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал. Две трети основного времени позади, впереди как раз благодаря голу Уильямса сборная Испании – 1:0.