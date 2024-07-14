Сборная Испании повторила рекорд результативности на чемпионатах Европы

Сборная Испании открыла счёт в финальном матче чемпионата Европы против англичан, это сделал нападающий Нико Уильямс, который использовал отличную передачу Ламина Ямаля.

Как оказалось, это был четырнадцатый гол испанской сборной на текущем Евро, благодаря чему команда повторила рекорд французской сборной образца 1984 года, которая также забила четырнадцать мячей, причём девять из них записал на свой счёт Мишель Платини.

Есть, правда, и нюанс - в 1984-м сборной Франции потребовалось всего лишь пять матчей, в то время как сборная Испании проводит свой седьмой матч на турнире.