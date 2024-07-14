В Англии отменили сотни рейсов поездов – машинисты смотрят финал Евро-2024

В воскресенье на чемпионате Европы проходит финальный матч между сборными Испании и Англии. Как сообщает на своих страницах The Telegraph, в день финала англичанам посоветовали воздержаться от вечерних поездок.

Сотни воскресных рейсов поездов в Англии были отменены. Причина – отказ многих машинистов работать сверхурочно в день финала Евро-2024. Люди захотели остаться дома и посмотреть футбол.

Отмечается, что в трудовых договорах многих машинистов не прописана работа по воскресеньям. Обычно в этот день люди выходят на работу добровольно, получая дополнительные деньги за смены.