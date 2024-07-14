Тренер Испании сделал неожиданную замену в перерыве финала Евро-2024

В воскресенье вечером проходит финал чемпионата Европы между сборными Испании и Англии. В перерыве рулевой «красной фурии» Луис де ла Фуэнте сделал неожиданную перестановку в составе команды. Так, вместо Родри на футбольное поле вышел Мартин Субименди.

Родри является очень важным игроком для сборной Испании, и его замена наверняка связана с проявившимися проблемами со здоровьем. После игры де ла Фуэнте наверняка даст комментарий на этот счёт, будем следить за новостями.

Следить за матчем сборных Испании и Англии можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.