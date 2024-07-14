Кьеллини освистали фанаты сборной Англии

В воскресенье на Олимпийском стадионе в Берлине сборные Испании и Англии сражаются в финале чемпионата Европы. После первого тайма на табло горят нули, хотя игру нельзя назвать скучной.

Стоит сказать, что перед игрой трофей Евро на футбольное поле вынес бывший футболист сборной Италии Джорджо Кьеллини. При этом фанаты сборной Англии освистали итальянца.

Вероятно, свист англичан связан с тем, что в финале прошлого чемпионата Европы Италия обыграла именно Англию. Тогда команды сыграли вничью со счётом 1:1, после чего «скуадра адзурра» взяла верх в серии пенальти.

Следить за финалом Евро можно в текстовой трансляции.