В финале чемпионата Европы сражаются сборные Испании и Англии. После первого тайма на табло горят нули, хотя игра получается достаточно интересной. Незадолго до перерыва публикацию в своём телеграм-канале сделал известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев.

«Вперед, подданные Его Величества Карла третьего! Вперёд!» - написал Губерниев, обращаясь к англичанам.

Как известно, перед игрой Дмитрий Губерниев прогнозировал победу Англии над Испанией в финале.

Следить за развитием событий на поле в финале чемпионата Европы можно в текстовой трансляции, которая проходит на LiveResult.