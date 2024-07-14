Сборные Испании и Англии не открыли счёт в первом тайме финала Евро

Вечером воскресенья проходит главный, финальный матч Евро-2024. В рамках поединка в Берлине на Олимпийском стадионе встречаются сборные Испании и Англии.

По итогу первых 45 минут команды не открыли счёт – 0:0 на табло. Активнее, в том числе и территориально смотрелась сборная Испании, однако англичане отвечали острыми атаками сопернику. Первый удар в створ ворот нанёс полузащитник англичан Фил Фоден в конце первого тайма – Унаи Симон выбрал позицию и спас свою команду.

Напомним, что следить за ходом встречи в формате текстовой онлайн-трансляции можно на нашем портале. Впереди второй тайм!