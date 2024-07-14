Ольмо получил первую жёлтую карточку за 33 матча в сборной Испании

В первом тайме финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии полузащитник испанской команды Дани Ольмо получил жёлтую карточку. Удивительно, но это лишь второе предупреждение Ольмо за 33 проведённых матча за «красную фурию», имея в виду именно основной состав команды. Сфолил Дани на хавбеке «трёх львов» Деклане Райсе.

Также по предупреждению у Ольмо имеется в матчах за Олимпийскую сборную Испании и за молодёжную сборную Испании.

Напомним, что по итогу первого получаса матча коллективы счёт не открыли. Текстовая трансляция события – на нашем портале.