Мората установил рекорд в сборной Испании

В финале чемпионата Европы в воскресенье вечером в Берлине сражаются сборные Испании и Англии. Нападающий «красной фурии» Альваро Мората вышел на поле с первых минут, хотя незадолго до игры он имел некоторые проблемы со здоровьем.

Как сообщают специалисты по статистике из Opta, Мората стал рекордсменом сборной Испании по количеству игр на чемпионатах Европы. Для Мораты этот финал стал 17-м матчем на Евро.

Следить за финалом чемпионата Европы между сборными Испании и Англии можно в текстовой трансляции на портале LiveResult. Испанская сборная может стать чемпионом Европы в четвёртый раз в истории.