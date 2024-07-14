Кукурелью освистывают и в финале Евро-2024

В воскресенье на Олимпийском стадионе в Берлине проходит финальный матч чемпионата Европы между сборными Испании и Англии. Защитник «красной фурии» Марк Кукурелья сталкивается со свистом с трибун каждый раз, когда получает мяч. Испанца освистывают местные любители футбола – немцы.

Как известно, Кукурелью освистывали и по ходу полуфинального поединка против Франции. Причиной является ситуации в четвертьфинале турнира, когда мяч попал в руку Марку в штрафной площади, но арбитр не назначил пенальти в пользу Германии.

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