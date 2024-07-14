Уокер задел шипами в подкате главного тренера сборной Испании

Забавный и немного курьёзный эпизод произошёл к концу первой десятиминутки финала Евро-2024. В борьбе с Фабианом Руисом на фланге оборонец «трёх львов» Кайл Уокер сыграл в подкате, но по инерции не смог остановиться и врезался шипами прямо в рулевого «красной фурии» Луиса де ла Фуэнте.

Правда, опытный тренер, которому уже за 60, не придал этому большого значения и практически не заметил задевшего его Уокера, продолжив руководить командой. Кайл спустя некоторое время встал и спокойно продолжил игру.

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