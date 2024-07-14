Черчесов оценил игру вратарей на Евро-2024

Наставник сборной Казахстана Станислав Черчесов поделился мнением о том, кто из вратарей лучше всех себя проявил на чемпионате Европы – 2024.

По мнению специалиста, почти все голкиперы играли стабильно.

«Мамардашвили сыграл на хорошем уровне. Также свое мастерство подтвердили Облак, Пикфорд, Диогу Кошта поймал свои пенальти, Нойер остался на уровне», — цитирует Черчесова «Спорт День за Днем».

Эксперт добавил, что ему некого выделить с отрицательной стороны.

В эти минуты проходит финальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии. За всеми событиями встречи можно следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.