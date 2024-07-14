Кьеллини вынес трофей перед началом финала чемпионата Европы

В воскресенье вся футбольная Европа следит за финальным матчем Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Перед началом битвы за трофей состоялась церемония закрытия турнира. В её ходе трофей на футбольное поле вынес бывший футболист национальной сборной Италии Джорджо Кьеллини.

Стоит сказать, что Кьеллини поднимал над головой кубок Европы на прошлом турнире. Как известно, сборная Италии выиграла Евро-2020, обыграв в финале Англию по пенальти после ничьей 1:1.

Следить за финалом чемпионата Европы - 2024 можно в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.