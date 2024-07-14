Шоу сделал то, что не удавалось игрокам на Евро с 2000 года

Защитник сборной Англии Люк Шоу вечером воскресенья вышел в стартовом составе своей команды на Евро-2024. Мы уже сообщали, что это первый выход Люка на поле в старте на этом чемпионате Европы в старте.

Как сообщает Opta Sports, последний игрок, сыгравший свой первый матч в основе на чемпионате Европы сразу в финале – это итальянец Марко Дельвеккио в далёком 2000 году. Он, к слову, отметился голом в том финале. Шоу же тоже забивал в финале Евро, но было это три года назад на «Уэмбли» в финале Евро-2020.

Текстовая трансляция финального матча Евро-2024 между сборными Испании и Англии проходит на нашем портале. В разгаре первый тайм, счёт не открыт.