Тренер сборной Испании: Гави воодушевляет команду

Тренер сборной Испании Пабло Амо высказался о присутствии полузащитника «Барселоны» Гави в сборной Испании.

Ранее наставник испанской команды Луис де ла Фуэнте сообщил, что Гави приедет поддержать команду в финале чемпионата Европы – 2024.

— Одно только присутствие Гави делает нас счастливыми. Он воин. Он очень воодушевляет команду. Мы рады, что он с нами, — приводит слова Амо Barca Universal.

Сегодня, 22 июля, сборная Испании проведет финальный поединок Евро-2024 со сборной Англии. Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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