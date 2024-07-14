В воскресенье вечером в финале чемпионата Европы – 2024 будут играть национальные сборные Испании и Англии. Незадолго до битвы за трофей фанаты «трёх львов», которые явно находились в нетрезвом состоянии, выкатили на дорогу ретро-автомобиль. В итоге этот автомобиль столкнулся с «Мерседесом». Виновники дорожно-транспортного происшествия сразу же разбежались. Видео быстро распространилось по социальным сетям.

Матч сборных Испании и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.