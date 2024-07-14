Радимов раскрыл секрет успешной игры Ямаля

Российский тренер Владислав Радимов поделился комментарием об игре испанского вингера Ламина Ямаля.

— Феномен Ямаля заключается в наглости, это отличный пример молодого футболиста, — заявил Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Специалист добавил, что Ямаль берет на себя игру и добивается результата.

На текущем турнире 17-летний футболист появился на поле в 50 матчах с учетом всех турниров, забил семь мячей и записал в свой актив десять результативных передач.

14 июля Испания встретится с Англией в рамках финального матча чемпионата Европы – 2024. Старт поединка запланирован на 22:00 по мск. Текстовая трансляция пройдет на портале LiveResult.