Боксёр Тайсон Фьюри обратился к сборной Англии перед финалом Евро-2024

В воскресенье вечером в финале чемпионата Европы – 2024 сыграют сборные Испании и Англии. Перед этим поединком к игрокам «трёх львов» обратился известный британский боксёр Тайсон Фьюри.

«Желаем нашим «трём львам», сборной Англии, удачи в сегодняшнем матче. Разгромите их и верните трофей на «Уэмбли», - написал Фьюри в социальных сетях.

Финальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле Олимпийского стадиона в Мюнхене во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.