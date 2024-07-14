Ямаль стал самым молодым игроком в истории финалов крупных турниров

В основе сборной Испании на финальный матч Евро-2024 выйдет 17-летний игрок полузащиты Ламин Ямаль. Как сообщает Opta Sports, Ямаль теперь – самый молодой игрок, который когда-либо выходил в стартовом составе на финальные матчи чемпионатов мира или Европы.

Помимо этого, грядущий финал Евро-2024 – первый в истории, в рамках которого выйдут на поле два тинейджера. У англичан в старте выйдет 19-летний игрок «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну.

Напомним, что до финала Евро-2024 остаётся менее получаса. Следить за событиями матча можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт наш портал.