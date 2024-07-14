Колосков считает, что финал Евро – тест на зрелость для Ямаля

Вячеслав Колосков высказался перед финалом Евро-2024.

По мнению Колоскова, в матче с Англией для 17-летнего испанца Ламина Ямаля будет проверка на зрелость.

- Испания заслужила больше всего симпатий. Наверное, это единственная сборная на этом турнире, которая всегда играла в классный футбол. Может ли исход этого матча определить Ямаль? Финал - тест на зрелость для него. Посмотрим, как он справится с этим давлением, - передаёт слова почётного президента «РБ Спорт».

Стартовый свисток в матче Испания – Англия прозвучит в 22:00 по московскому времени, встреча пройдёт в Берлине. Текстовая трансляция поединка будет доступна на портале LiveResult.ru.