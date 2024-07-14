Алдонин: «Финал Евро точно не будет скучным»

Бывший полузащитник национальной сборной России Евгений Алдонин порассуждал о финальном матче Евро-2024. 14 июля в нём в Берлине на Олимпийском стадионе сойдутся сборные Испании и Англии.

«Финал точно не будет скучным, играет сборная Испании. Испанцы с французами в полуфинале провели скучную игру? Конечно, нет. Восхищаюсь тем, как сборная Испании распоряжается мячом, как рискует и создаёт передачи между линиями», - делится Алдонин для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что наш портал проведёт подробную текстовую трансляцию этой встречи. До поединка остаётся всего лишь менее одного часа.