Каряка: «Англичанам фартит на Евро, испанцы могут оступиться»

Бывший футболист, а ныне футбольный тренер Андрей Каряка поделился своими мыслями перед финалом Евро-2024. В главном матче первенства вечером воскресенья сойдутся сборные Испании и Англии.

«Прагматичный футбол англичан или содержательная игра Испании? Англичанам фартит на Евро, испанцы ни одной игры не проиграли. По логике, они могут оступиться. Но я поддержу испанцев», - говорит Каряка для Metaratings.

Напомним, что до главного матча Евро-2024 остаётся менее часа. Пройдёт он в Берлине на Олимпийском стадионе. Текстовую подробную трансляцию этого поединка проведёт наш портал.