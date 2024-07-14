Назван самый дорогой игрок финала Евро-2024 – рейтинг

Специалисты CIES Football Observatory составили рейтинг самых дорогих футболистов чемпионата Европы среди тех, кто пробился в финал. На первом месте расположился полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем. Эксперты высчитали, что Беллингем стоит 285 миллионов евро.

На второй строчке располагается ещё один англичанин – Фил Фоден. Ценник вингера «трёх львов» – 205 миллионов евро.

Третью позицию тоже занимает футболист сборной Англии – Букайо Сака. Его оценочная стоимость – 186 миллионов евро.

Дальше идут Ламин Ямаль (156 миллионов евро), Коул Палмер (126), Деклан Райс (108), Родри (98), Энтони Гордон (87), Нико Уильямс (86) и Педри (85).