Сборная Англии объявила состав на игру Евро-2024

В воскресенье вечером состоится битва за трофей Евро-2024. В финале сборная Англии будет играть против сборной Испании. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт решил включить в стартовый состав таких исполнителей:

Пикфорд, Уокер, Стоунс, Гехи, Шоу, Сака, Райс, Майну, Беллингем, Фоден, Кейн.

Финальный матч сборных Испании и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за битвой можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Отметим, что сборная Англии может стать чемпионом Европы впервые в истории.

Ранее был объявлен стартовый состав сборной Испании.