Рианчо поделился ожиданиями от финала Евро-2024

Экс-рулевой «Спартака» Рауль Рианчо высказался о финале чемпионата Европы, в котором воскресным вечером сразятся сборные Испании и Англии.

«Это будет сложный матч, и лишь детали определят чемпиона. Испания регулярнее проводит матчи с серьёзными соперниками, но у Англии большой потенциал и есть игроки, способные выиграть турнир», - цитирует Рианчо «Спорт-Экспресс».

Рианчо добавил, что самым важным игроком испанской сборной он считает Родри, а самым важным игроком английской сборной – Джуда Беллингема.

Финал Евро-2024 между сборными Испании и Англии стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием игры можно будет в текстовой трансляции.