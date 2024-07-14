Алькарас: «Я сделал свою работу, теперь посмотрим футбол»

Карлос Алькарас, третья ракетка мира, заявил, что собирается сегодня посмотреть футбол и поболеть за Испанию, которая поборется за звание чемпиона Европы.

Отметим, что Алькарас в воскресенье одержал победу в финале Уимблдона, обыграв вторую ракетку мира Новака Джоковича – испанцу для этого понадобилось три сета.

- Сегодня буду смотреть футбол вместе с командой. Я сделал свою работу, теперь давайте посмотрим футбол, - сказал Алькарас по окончании своего матча.

Испания и Англия встретятся в Берлине в финале Евро-2024, начало – в 22:00 по московскому времени.