Гунько объяснил, почему будет болеть за Испанию в финале Евро-2024

Главный тренер армянского «Урарту» Дмитрий Гунько ответил на вопрос о фаворите предстоящего финального матча чемпионата Европы – 2024.

«Мне симпатична сборная Испании принципами игры и футболом, поэтому буду болеть за них», — заявил Гунько Metaratings.

При этом специалист отметил, что в финале может произойти все что угодно.

Матч между сборными Испании и Англии состоится сегодня, 14 июля. Начало поединка запланировано на 22:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на спортивном портале LiveResult.

Стоит отметить, что Англия уже во второй раз подряд вышла в финал Евро. В прошлом розыгрыше команда Гарета Саутгейта проиграла Италии.