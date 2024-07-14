Аршавин: «В финале Евро может быть что угодно»

Андрей Аршавин, в прошлом капитан сборной России, дал свой комментарий перед финальной встречей Евро-2024.

Напомним, Испания и Англия поспорят за титул чемпиона Европы сегодня в Берлине, встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Испания для меня является в фаворитом. Да, в финале может быть что угодно, но если опираться на увиденное, то Испания играет на Евро лучше, играет в футбол, у них более тяжёлая сетка была, серьезные команды прошли. Англия же прошла за счёт уровня своих игроков, за счёт потенциала, который используется всё-равно на 20-30 процентов, - сказал экс-игрок «Зенита» в эфире «Матч ТВ».