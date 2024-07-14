Сборная Испании объявила состав на финал Евро-2024

В воскресенье вечером состоится финальный матч чемпионата Европы, в которые сыграют сборные Испании и Англии. Рулевой «красной фурии» Луис де ла Фуэнте принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Симон – Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Кукурелья, Родри, Фабиан Руис, Ольмо, Ямаль, Уильямс, Мората.

Стартовый свисток в матче сборных Испании и Англии прозвучит на Олимпийском стадионе в Берлине в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на страницах LiveResult.

Сборная Испании может стать чемпионом Европы в четвёртый раз в истории.