Кирьяков: «Не исключаю, что и в финале англичанам поможет удача»

Российский тренер Сергей Кирьяков порассуждал о фарте сборной Англии. Команда Гарета Саутгейта вечером 14 июля сразится в финальном матче Евро-2024 со сборной Испании.

«Есть выражение: «Если везёт, то везёт до конца». Если вспомнить все игры, фарт англичан должен был закончиться до финала. Эта команда по всем футбольным моментам не должна была доходить до финала. Не исключаю, что и в этом матче им поможет удача», - говорит Кирьяков для Metaratings.

Англичане в первом раунде плей-офф обыграли сборную Словакии в овертайме (2:1). В четвертьфинале благодаря голу на последних минутах команда довела дело в матче со швейцарцами до серии пенальти. В полуфинале также благодаря голу на последних минутах команда Гарета Саутгейта оставила позади турнира сборную Нидерландов (2:1).

Напомним, что следить за ходом поединка в рамках поминутной текстовой трансляции можно на нашем портале. До старта матча в Берлине остаётся менее двух часов.