Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по поводу футболистов, которые на чемпионате Европы отличились со знаками минус и плюс.

«Если говорить про футболистов, мне со знаком минус запомнился Килиан Мбаппе, даже несмотря на травму. Он показал низкий уровень. А со знаком плюс, безусловно, Ламин Ямаль. Весь мир видит, что это абсолютный вундеркинд, устанавливающий рекорд за рекордом», - цитирует Губерниева Metaratings.

В воскресенье вечером сборные Испании и Англии пересекутся в финальном матче чемпионата Европы. Стартовый свисток на Олимпийском стадионе в Берлине футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.