Черчесов заявил, что в финале Евро поддержит англичан

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов высказался о своих симпатиях в грядущем финале Евро-2024. В самом главном матче турнира он поддержит команду Англии.

«Испанцы больше всех создают моменты, делая это играючи. Не случайно сборную Англии критикуют, но они и оказались в финале со своей своеобразной игрой. Возможно, у них нет определенной свежести. Будем болеть за Англию», - говорит Черчесов для телеканала «Матч ТВ».

Англичане вышли из группы С. В плей-офф команда оставила позади турнира сборные Словакии, Швейцарии и Нидерландов.

Напомним, что сборные Испании и Англии сойдутся вечером 14 июля в Берлине. Следить за матчем в формате текстовой трансляции можно будет на нашем портале.