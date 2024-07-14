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Чемпионат Европы по футболу 2024

Губерниев назвал команду, которая выиграет чемпионат мира в 2026 году

14 Июля 2024 • 19:48 Комментировать

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями о проходящем чемпионате Европы. Губерниев считает, что сборная Германии сможет выиграть следующий чемпионат мира.

«Класс европейских команд уже выглядит совсем иначе. Швейцария и Австрия уже близки к грандам, если смотреть на их игру и результаты на чемпионате Европы. Но я думаю, что сборная Германии за два года вырастет и станет чемпионом мира», - цитирует Губерниева Metaratings.

Следующий чемпионат мира пройдёт летом 2026 года. Турнир будут принимать три страны – США, Канада и Мексика.

Отметим, что на домашнем чемпионате Европы - 2024 сборная Германии добралась до четвертьфинала, где проиграла Испании по итогам 120 минут со счётом 1:2. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Дмитрий Губерниев
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