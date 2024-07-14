Губерниев назвал команду, которая выиграет чемпионат мира в 2026 году

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев поделился своими мыслями о проходящем чемпионате Европы. Губерниев считает, что сборная Германии сможет выиграть следующий чемпионат мира.

«Класс европейских команд уже выглядит совсем иначе. Швейцария и Австрия уже близки к грандам, если смотреть на их игру и результаты на чемпионате Европы. Но я думаю, что сборная Германии за два года вырастет и станет чемпионом мира», - цитирует Губерниева Metaratings.

Следующий чемпионат мира пройдёт летом 2026 года. Турнир будут принимать три страны – США, Канада и Мексика.

Отметим, что на домашнем чемпионате Европы - 2024 сборная Германии добралась до четвертьфинала, где проиграла Испании по итогам 120 минут со счётом 1:2.