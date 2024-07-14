Ширер: «Хочу быть рядом, когда Англия выиграет чёртов трофей»

Известный в прошлом футболист Алан Ширер высказался перед финалом чемпионата Европы, в котором сразятся сборные Испании и Англии.

«Я буду на стадионе на финале. Это может звучать немного мрачно, но не так давно я сказал своему сыну Уиллу, что просто хочу быть рядом, когда «Ньюкасл» или сборная Англии, которые я так гордо представлял, выиграют чёртов трофей. Неужели мы просим многого? Это единственное, чего нам не хватает», - слова Ширера приводит The Athletic.

Финал Евро-2024 стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.