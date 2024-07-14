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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шоу выйдет в стартовом составе сборной Англии на финал Евро-2024

14 Июля 2024 • 19:29 Комментировать
Испания
...
Англия
1 2.55 X 2.85 2 3.50
Через 1 ч. 34 мин.

В воскресенье вечером вся футбольная Европа будет следить за финалом Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Как сообщает на своих страницах The Telegraph, с первых минут на левом фланге обороны у англичан выйдет Люк Шоу.

Для Шоу это будет первый выход в стартовом составе сборной Англии с июня 2023 года. Как известно, на старте Евро-2024 Шоу не играл, поскольку восстанавливался от травмы, полученной ещё в феврале.

Финал чемпионата Европы стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Владелец «Манчестер Юнайтед» обратился к Шоу с необычной просьбой перед финалом Евро-2024

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Евро-Футбол.Ру,
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19:52 · Чемпионат Европы 2024
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19:48 · Чемпионат Европы 2024
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19:47 · Чемпионат Европы 2024
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19:29 · Чемпионат Европы 2024
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19:26 · Чемпионат Европы 2024
Фанаты караулят сборную Англии около отеля
19:19 · Чемпионат Европы 2024
Смородская: «Никого и близко нет с такой игрой, как у испанцев»
19:08 · Чемпионат Европы 2024
Кейн: Я бы всё отдал, чтобы выиграть Евро-2024
18:47 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев: «Англия обыграет Испанию и станет чемпионом Европы»
18:40 · Чемпионат Европы 2024
Экс-игрок сборной Испании: «У всей страны хорошие ожидания перед финалом Евро-2024» эксклюзив
18:36 · Чемпионат Европы 2024
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17:55 · Чемпионат Европы 2024
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16:20 · Чемпионат Европы 2024
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16:13 · Чемпионат Европы 2024
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16:10 · Чемпионат Европы 2024
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