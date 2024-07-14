Шоу выйдет в стартовом составе сборной Англии на финал Евро-2024

В воскресенье вечером вся футбольная Европа будет следить за финалом Евро-2024 между сборными Испании и Англии. Как сообщает на своих страницах The Telegraph, с первых минут на левом фланге обороны у англичан выйдет Люк Шоу.

Для Шоу это будет первый выход в стартовом составе сборной Англии с июня 2023 года. Как известно, на старте Евро-2024 Шоу не играл, поскольку восстанавливался от травмы, полученной ещё в феврале.

Финал чемпионата Европы стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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