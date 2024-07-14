Фанаты караулят сборную Англии около отеля

Сегодня, 14 июля, состоится финальный матч чемпионата Европы – 2024 между сборными Испании и Англии.

Как сообщает Mirror Football, в настоящий момент большое количество болельщиков собралось возле отеля, где находятся футболисты сборной Англии. Отмечается, что фанаты хотят пожелать удачи своим любимчикам перед отправлением на стадион.

Начало матча Испания – Англия запланировано на 22:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.

Стоит сказать, что англичане ни разу в своей истории не выигрывали чемпионат Европы.