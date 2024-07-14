Смородская: «Никого и близко нет с такой игрой, как у испанцев»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская перед финалом Евро-2024 вновь похвалила сборную Испании. «Красная фурия» вечером 14 июля сразится в Берлине со сборной Англии в главном матче турнира.

«Молодая, очень креативная команда, скоростная, с прекрасным дриблингом и ударом. Никого и близко нет с такой же игрой, как у испанцев. Все 90 или даже 120 минут темп держат, что очень редкое качество. Я надеюсь, они выиграют на Евро», - говорит Смородская «Чемпионату».

Напомним, что текстовая поминутная трансляция грядущего финального матча будет доступна на нашем портале.