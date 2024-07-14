Кейн: Я бы всё отдал, чтобы выиграть Евро-2024

Форвард «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн высказался о предстоящем финальном матче чемпионата Европы – 2024 с Испанией.

— Я бы отдал все, что сделал за свою футбольную карьеру, чтобы одержать победу в финале над Испанией, — цитирует Кейна Football Tweet.

На текущем турнире 30-летний нападающий принял участие во всех шести матчах, в которых отметился тремя забитыми голами.

Финальный поединок Евро-2024 между национальными командами Испании и Англии состоится сегодня, 14 июля. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:00 по столичному времени.

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