Губерниев: «Англия обыграет Испанию и станет чемпионом Европы»

Известный спортивный обозреватель Дмитрий Губерниев сделал публикацию в своём телеграм-канале по поводу предстоящего финала чемпионата Европы. Губерниев уверен в том, что сборная Англии обыграет Испанию.

«Скоро, скоро Англия обыграет Испанию и станет чемпионом Европы! Это футбол, тут понимать надо…» - написал Губерниев.

Если прогноз Губерниева сбудется, то сборная Англии выиграет чемпионат Европы впервые в истории.

Финал чемпионата Европы между сборными Испании и Англии стартует 14 июля в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.