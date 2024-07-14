Экс-игрок сборной Испании: «У всей страны хорошие ожидания перед финалом Евро-2024»

Бывший игрок сборной Испании Виктор Муньос дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» перед финалом чемпионата Европы. В битве за трофей «красная фурия» сыграет против Англии.

«У всей страны хорошие ожидания перед этой игрой. Не думаю, что сборная Испании будет как-то менять свой стиль игры. В этом нет смысла, когда ты выигрываешь столько игр подряд, действуя более-менее в одном стиле. Это сборной Англии придётся подстраиваться под стиль сборной Испании и меняться», - сказал Муньос.

Финал Евро-2024 стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой между сборными Испании и Англии во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.