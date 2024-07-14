Ямаль в Россию не приедет – агент

Футбольный агент Алексей Сафонов не считает, что клубы Российской премьер-лиги могут рассчитывать на подписание статусных футболистов, выступающих на решающих стадиях Евро-2024.

«Я верю, что участники чемпионата Европы приедут в РПЛ. Но только из тех команд, которые вылетели на финальных стадиях. Какой-нибудь Ямаль в Россию не приедет. Его зарплата – это бюджет всей нашей лиги, наверное», - цитирует Сафонова Metaratings.

В воскресенье в финале чемпионата Европы лицом к лицу сойдутся сборные Испании и Англии. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Испанцы ранее три раза выигрывали Евро, а англичане этот турнир пока что не выигрывали.