Дасаев объяснил, почему ему не нравится Пикфорд

Известный в прошлом футболист «Спартака» Ринат Дасаев высказался о голкипере сборной Англии Джордане Пикфорде. По словам Дасаева, этот вратарь ему не нравится из-за своей манеры.

«Пикфорд не нравится. Он какой-то понтарь. Иногда что-то спасает, но больше красуется, чем показывает мастерство», - цитирует Дасаева Sport24.

В воскресенье сборная Англии сыграет против Испании в финале чемпионата Европы. Матч на Олимпийском стадионе в Берлине стартует в 22:00 по московскому времени, не пропустите текстовую трансляцию.

Отметим, что сборная Англии может выиграть Евро впервые в истории.

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