Дасаев назвал двух лучших вратарей Евро-2024

Экс-голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев выделил двух лучших вратарей по выступлениям на чемпионате Европы. Дасаев назвал Джанлуиджи Доннарумму из сборной Италии и Георгия Мамардашвили из сборной Грузии. Оба голкипера завершили выступление на Евро-2024 уже по итогам 1/8 финала.

«Если выделять вратарей, то мне понравился Доннарумма, который неплохо сыграл. Ещё Мамардашвили тоже впечатлил. Одного лучшего вратаря Евро трудно выбрать, поэтому остановлюсь на Доннарумме и Мамардашвили», - цитирует Дасаева Sport24.

В воскресенье на чемпионате Европы пройдёт финальный матч – трофей разыграют сборные Испании и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 22:00, не пропустите подробную текстовую трансляцию на портале LiveResult.