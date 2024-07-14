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Чемпионат Европы по футболу 2024

Онопко указал на слабость сборной Италии

14 Июля 2024 • 17:44 Комментировать

Тренер национальной сборной России Виктор Онопко относит сборную Италии к числу команд, которые разочаровали на чемпионате Европы. Как известно, «скуадра адзурра» вылетела уже на стадии 1/8 финала, проиграв Швейцарии со счётом 0:2.

«Итальянцы всегда были злые, агрессивные, борьбу вообще никогда не проигрывали. Можно плохо играть, но бегать, убиваться, выгрызать мяч. Но такой слабой сборной Италии, как на Евро-2024, я вообще никогда не видел», - цитирует Онопко «Чемпионат».

Из-за неудачи на чемпионате Европы главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти столкнулся с критикой. Впрочем, уже было официально объявлено о том, что специалист продолжит работу с национальной командой.  

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Виктор Онопко
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