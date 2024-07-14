Тихонов рассказал, за кого будет болеть в финале Евро-2024

Рулевой «Енисея» Андрей Тихонов высказался о предстоящем финале чемпионата Европы, в котором сойдутся сборные Испании и Англии.

«Не являюсь поклонником ни Испании, ни Англии, но сегодня буду болеть за команду де ла Фуэнте. Не скажу, что они фавориты, но играют в более привлекательный футбол. Он интереснее – агрессивный и атакующий. Мне это нравится», - цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Финальный матч Евро-2022 пройдёт в воскресенье на Олимпийском стадионе в Берлине. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что сборная Испании может стать чемпионом Европы четвёртый раз, а сборная Англии – впервые.